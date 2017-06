Man in brommobiel rijdt vrouw in rolstoel aan in Kampen

Een bestuurder van een brommobiel heeft een vrouw in een rolstoel aangereden in Kampen. De brommobielbestuurder wilde een tankstation aan de Europa-Allee oprijden en zag de vrouw in de rolstoel over het hoofd. De vrouw is gewond en naar het ziekenhuis vervoerd.