Mogelijk openbare laadpalen in Epe

De provincie zet zich al langer in voor elektrisch vervoer en gaat nu namens de deelnemende gemeenten van de samenwerking op zoek naar één marktpartij die de openbare laadpalen gaat plaatsen. De gemeente Epe wordt dankzij de samenwerking ontzorgd en is niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de aanbesteding.

De bedoeling is dat de laadpalen begin volgend jaar geplaatst kunnen worden. De gemeentelijke bijdrage is dan 500 euro per stuk. Daar zit dan ook het onderhoud voor de periode van tien jaar bij. Maar de vraag is of de laadpalen er ook daadwerkelijk komen; ondanks de samenwerking heeft de gemeente geen verplichting om de laadpalen daadwerkelijk te plaatsen. Een eventueel besluit kan volgens de voorwaarden ergens in de komende drie jaar worden genomen.