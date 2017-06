Monumentale Zwijsenschool in Kampen krijgt broodnodige opknapbeurt

Kost wat

De gemeente Kampen wil bijna een half miljoen euro uittrekken voor de verbouwing. ,,Het leerlingen aantal stijgt met tien á vijftien per jaar. Achttien jaar geleden had de school zeventig leerlingen. Nu zitten we boven de tweehonderd", weet de directeur. ,,In dit gebouw zitten we niet in de knel. Dat gebeurt wel als de school blijft groeien en we niets doen."