Negatief zwemadvies voor IJsselstrand bij Kampen

Kunnen ook 400.000 bezoekers in Kampen komen voor Hanzedagen?

7 juni De Internationale Hanzedagen zijn in aantocht, terwijl het Kamperlijntje niet rijdt tussen Zwolle en Kampen. Het zorgt voor vraagtekens bij GroenLinks Overijssel. ,,Is rekening gehouden met mogelijk 400.000 in plaats van de verwachten 300.000 bezoekers?" wil Kees Slingerland weten.