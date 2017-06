Niet direct bekeuringen tijdens 'vakantiecontrole' N50

Het is inmiddels een beproefd recept. Bij knooppunt Hattemerbroek staat een auto die alle passerende kentekens scant. Verderop wacht een groepje motoragenten op zijn beurt: elke ‘hit’ krijgt een volgteken en moet er bij de parkeerplaats verderop vanaf. Naast hits moet ook vrijwel iedereen die een caravan mee sleurt het ontgelden; net als mensen die met een boottrailer op pad zijn.

Menselijke maat

In totaal gaat het deze dag om 180 voertuigen. ,,Bij de intake krijgen ze een sticker van de Belastingdienst of een vignet van de politie”, wijst hulpofficier van justitie Chris van den Brand. Dat maakt het voor de controleurs verderop alvast wat makkelijker. Deugt er iets niet aan een auto of caravan, dan volgt volgens Van den Brand niet direct een boete. ,,We kijken er vandaag echt met de menselijke maat naar. Neem de vele Duitse vakantiegangers die we treffen. Achteruitrijverlichting op caravans is bij ons al een tijdje verplicht. Maar in Duitsland misschien niet. Dan leggen we wel uit hoe de regels hier zijn, maar schrijven we niet meteen een bekeuring uit.”

Slok op

Bij dit soort controles komen agenten geregeld rare dingen tegen, maar deze vrijdag blijft het bij een bestuurder die al rond het middaguur een slokje op had. ,,Echte excessen zijn er vandaag niet. Vorig jaar bijvoorbeeld troffen we iemand in een gestolen voertuig. Die is wel afgevoerd, ja", herinnert Van den Brand. ,,We troffen vanmiddag wel vier dames die op weg waren naar een begrafenis. Allemaal in het zwart. Ook dan zijn we niet de beroerdste. We hebben gezorgd dat alles snel werd afgehandeld, zodat ze verder konden. Dat geldt ook voor de twee meiden die juist op weg waren naar een trouwerij."

File

In de loop van de middag zorgde de camera-auto die kentekens scande voor een kleine file rond knooppunt Hattemerbroek. Kan niet de bedoeling zijn, toch? ,,Nee, inderdaad. We houden dat soort dingen echt nauwlettend in de gaten", zegt Van den Brand. ,,Komt de doorstroming in gevaar, dan stoppen we tijdelijk of verplaatsen we bijvoorbeeld de scanauto."