Nog een jaar tbs voor moordenaar Pieck

Jan H., nu 54, vermoordde in 2000 in Kampen de 15-jarige folderbezorgster Maartje Pieck, kleindochter van de bekende schilder Anton Pieck. Haar naakte lichaam werd later in een bos teruggevonden. H. kreeg 15 jaar en tbs opgelegd. Die behandeling loopt nu ruim 10 jaar en is dus voorlopig nog niet ten einde. Wel toonde hij het afgelopen halfjaar progressie, meldde de rechtbank in haar vonnis. Zo is het onbegeleid verlof verlengd en werkt hij inmiddels buiten de kliniek.