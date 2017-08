OM is nog niet klaar met veroordeelde Kampenaar die vrouw bedreigde

Xander van D. zat zijn straf uit en verscheen netjes anderhalf jaar lang iedere woensdag op therapie. Later deze maand loopt de termijn van de voorwaarden waaraan hij zich moet houden, af. En dan is het klaar, vindt de Kampenaar. ,,Ik wil gewoon verder met mijn leven.'' Maar de reclassering, en ook het Openbaar Ministerie, zijn nog niet zo ver om van Van D. afscheid te nemen.

WhatsApp-berichten

Hij heeft de voorwaarden geschonden, zo is het verwijt. Hij stuurde WhatsApp-berichten naar de vader en later naar een vriendin van het slachtoffer. Dat terwijl hij een contactverbod met haar heeft. Ook het indirect contact zoeken is verboden. De reclassering wil dat de proeftijd die bijna verstreken is, met een jaar wordt verlengd. Dat betekent dat Van D. nog een jaar extra iedere woensdag naar therapie moet. Of hij probeert het nog een keer, of hij moet de 120 dagen celstraf die hem voorwaardelijk zijn opgelegd, alsnog uitzitten, zei de officier van justitie.