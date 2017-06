OM: witwassende Kampenaren moeten betalen

,,Mijn cliënt is er niet vandaag. Hij zit op zwart zaad'', zei raadsman Anno Huisman donderdag over die Gert Jan van R. De 37-jarige man loopt nog vrij rond, ondanks de 24 maanden cel die hij eind vorig jaar opgelegd kreeg. Platzak of niet: het OM wil nog even met hem afrekenen voor het witwassen en de vele vervalste facturen die de deur uit gingen. Beide broers hadden een bouwbedrijf dat veel zaken deed met ondernemingen in Brabant.

Huiszoeking

Bij een huiszoeking in de woning van Gert Jan werd echter niets gevonden dat op activiteiten in de bouw wees: werkkleding, gereedschappen, grondstoffen, niets van dat alles. Het versterkte het vermoeden van de politie dat de broers zich bezig hielden met drugshandel. Om het geld wit te wassen was een constructie opgetuigd waarbij tientallen valse facturen heen en weer gingen. Dat de Kampenaren celstraffen kregen, ligt ook aan de vondst van 2 kilo hennep, wat pillen en coke. Van een waslijst aan vermeende valse facturen bleven er maar een paar overeind in het vonnis. Van het overgrote deel ontbreekt het bewijs door gebrek aan onderzoek.

Ongeveer half miljoen

Aanvankelijk berekende de officier dat Van R. met zijn praktijken ruim 491.000 euro verdiend moet hebben. Maar de raadsman meende dat het maximaal 460.000 euro geweest kan zijn. De officier sloot zich daar donderdag bij aan. Anders is het in de zaak tegen Jan Peter van R. (39). Daar lopen de bedragen nogal uiteen. Volgens advocaat Henk Voors vorderde het OM aanvankelijk 513.000 euro. ,,De officier is het er in ieder geval mee eens dat daar zeker 190.000 euro van af moet.'' Maar de rechtbank moet nog lager uitkomen, meent de raadsman. De officier van justitie ziet ook criminele winst in facturen waarvan vervalsing door de rechtbank niet bewezen is. Technisch kan dat. De vraag is of de rechters in Zwolle daarin meegaan. Vonnis over de vorderingen op 13 juli.