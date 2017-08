Opnieuw test op de Stadsbrug Kampen, nu met fietsers

Duidelijke lijnen

Ui?

,,Er was dus geen goede of optimale doorstroming'', aldus de gemeente Kampen. Daarom is nu een nieuwe indeling gemaakt op de rode fietspaden op de brug, met een duidelijk onderscheid tussen fietsers die rechtsaf willen slaan en fietsers die een andere richting uit willen. Wat al gelijk tot kritiek van fietsers leidde. Om linksaf te kunnen slaan, moeten de fietsers op een knop op het paaltje drukken. En dat paaltje staat bij.... de baan voor rechtsaf.

Proef

Op het knopje drukken is daardoor niet meer nodig, de fietsers in het linker vak worden 'gezien' en hoeven dus niet naar rechts om te zorgen dat ze door kunnen fietsen.

De situatie met de belijning op de fietspaden op de Stadsbrug is een proef die nog even duurt, in ieder geval tot de periode nadat de scholen weer zijn begonnen en beoordeeld kan worden of de vakken werken in de dagelijkse situatie.