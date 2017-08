Oudere man raakt bekneld onder zitmaaier in sloot in Kamperveen

Willem V. hoort werkstraf en rijontzegging eisen voor fatale aanrijding Marit (14)

10 augustus Tegen de 58-jarige Willem V. uit Zalk is donderdag in de Zwolse rechtbank 240 uur werkstraf en een jaar rij-ontzegging geëist wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval. In september vorig jaar reed hij in Zwolle de 14-jarige Marit van Dijk (14) uit Kamperveen aan. De scholiere van het Greijdanus College overleed korte tijd later in het ziekenhuis.