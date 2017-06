Providers doen stapje extra voor goed bereik in Kampen

Toost op Hanzedagen; applaus voor bin­nen­stad­be­wo­ners

14 juni De toost op de Hanzedagen op de Nieuwe Markt woensdagavond is druk bezocht door binnenstadbewoners. Er mocht dan vooraf wat verwarring zijn geweest over wie wel en niet waren uitgenodigd voor de officieuze startborrel, om half acht zat rood-gele tent op de Nieuwe Markt vol met bewoners van de binnenstad die – volgens de speech van burgemeester Koelewijn- toch wel de meeste last hadden van het festival tot dusver.