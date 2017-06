Reddingsactie voor de Kamper Steur op touw gezet

Kampen zonder Kamper Steur? Dat klopt niet, vindt Nathalie Brink, nu woonachtig in Ens maar geboren, geboren en nog steeds werkzaam in de Hanzestad. Nadat ze eind vorige week vernam dat de steur vanwege de slechte conditie op het droge moet blijven, kwam ze dit weekeinde in actie. Tienduizend euro is nodig om het polyester symbool voor Kampen weer drijfklaar te krijgen en dus is dat het bedrag dat Brink bijeen wil krijgen.