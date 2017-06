Ruimte voor de Rivier via Hanze de grens over

In het geval van Ruimte voor de Rivier is niet gekozen voor het ophogen van dijken om het water tegen te houden, maar door het water meer bewegingsvrijheid te geven en zo de veiligheid te garanderen. Concrete voorbeelden in deze regio zijn bypass Het Reevediep bij Kampen, de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de uiterwaarden bij Deventer. ,,Leven met water zit in onze cultuur, maar alle Hanzesteden in Noord- en Oost-Europa hebben te maken met de dreiging van water. Enkele jaren geleden zagen we nog de overstromingen in Duitsland. Wat zou het mooi zijn als het in dit gebied en later misschien in heel Europa nooit meer voorkomt, dankzij Ruimte voor de Rivier", aldus Ovink.