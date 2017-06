Fietscrosser ongelukkig ten val op baan van KWC in Kampen

14:43 Door nog onbekende oorzaak is vrijdagmiddag een fietscrosser op de BMX-baan van KWC aan de Schansdijk in Kampen gewond geraakt bij een val. Het slachtoffer is volgens een getuige met vermoedelijk nek- en rugletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.