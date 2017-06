Speciaal Hanzeservies op de Hanzedagen dit jaar

De kunstenaar haalde in totaal 1600 kilo zand en water uit voornamelijk Duitse Hanzehavens, na selectie en verwerking bleef daar nog ongeveer 20 procent van over. Van Middendorp maakte met dat glazuur onder andere borden, bekers, kommen en een karaf. Bezoekers van de Hanzedagen kunnen intekenen op één of meerdere onderdelen van het servies dat later dit jaar in productie zal worden genomen