Stam ontbreekt bij jubileumduel DOS

Politie Kampen waarschuwt voor delen angst zaaiende berichten

8 juni “Meiden uit Kampen en Zwolle: let op! In de omgeving rijden twee mannen in een zwarte of blauwe bus die je klem zetten en meenemen”, zo wordt geschreven in een Facebookbericht dat inmiddels 238 gedeeld is. De Politie Kampen deelde het bericht woensdag op haar pagina met de boodschap dat het gevaarlijk is dit soort berichten zomaar klakkeloos over te nemen. “Dit is elkaar gek maken en het heeft geen zin”, zegt Johan Ekkel, teamchef van Politie Kampen.