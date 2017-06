Steur toch te water

Op aandringen van burgemeester Koelewijn ging De Maar woensdagavond echter nog met een paar vrijwilligers aan de slag om de vis provisorisch waterdicht te maken, zodat de steur toch te zien is tijdens de Hanzedagen. ,,Maximaal een week'', is de inschatting van Jan Peter de Maar. ,,Daarna kijken we weer verder.'' De eigenaar van de vis is inmiddels een inzamelingsactie begonnen om de benodigde 10.000 euro voor het opknappen van de vis binnen te halen, zo'n vijfhonderd euro is al binnen.