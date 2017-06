Stopcontacten, wifi en airco in 'strakke' Blauwe Flirt op Kamperlijntje

Stralend blauw is 'ie, de allereerste trein van Syntus, bedoeld voor de diensten tussen Zwolle en Kampen en Zwolle en Enschede. Vanaf december moet hij gaan rijden. Syntus-directeur Cees Anker en gedeputeerde Bert Boerman zijn apetrots.

De nieuwe elektrische treinen, 16 in totaal, worden gebouwd door de Zwitserse treinenfabrikant Stadler. Het eerste exemplaar werd donderdag gepresenteerd bij de fabriek van Stadler in Erlen.

Rolstoel

De stellen van het type FLIRT worden drie of vier rijtuigen lang en zijn van alle moderne gemakken voorzien: wifi, stopcontacten en usb-aansluitingen om je telefoon op te laden en een rolstoeltoegankelijk toilet. Ze vervangen de oude dieseltreinen waarmee NS nu nog op de trajecten rijdt.

Een hele verbetering, zo lijkt het. De dieselstellen van NS uit de jaren 90 zijn gedateerd en kennen een hoge instap. Wifi, airco en informatieschermen ontbreken en de treinen trekken langzaam op. Dat is met de nieuwe treinen wel anders. De FLIRT heeft zich de afgelopen jaren in verschillende landen al ruimschoots bewezen, zo laat Stadler weten. Ook in Nederland zijn de treinen al te vinden bij NS en Arriva in Limburg.

Opvallende dingen

Syntus-directeur Cees Anker is zichtbaar in zijn nopjes. ,,We hebben de tweede klas zoveel mogelijk op de eerste klas proberen te laten lijken." Dat is in ieder geval gelukt. Want het is moeilijk de afdelingen uit elkaar te houden. Dat de klasse-aanduidingen in de trein ontbreken, helpt ook niet mee. Een puntje dat nog aangepast moet worden, erkent Syntus.

Wat ook opvalt zijn de glazen deuren en tussenpanelen. Die zorgen voor een zicht door praktisch de hele trein. Wat ook nog verandert, is het uiterlijk. De treinen worden nog versierd met silhouetten van de Overijsselse steden en de naam Syntus wordt vervangen door die van het moederbedrijf Keolis. Gedeputeerde Bert Boerman loopt goedkeurend knikkend door het hagelnieuwe stel. ,,Kijk dan, zo strak! Genoeg camera's voor de veiligheid en alle ruimte voor minder validen en fietsen."

Zes weken dicht

De elektrificatie van de spoorlijnen is inmiddels in volle gang. Vanaf 5 juni gaat het Kamperlijntje zes weken dicht voor de grootste klus. Het hele spoor wordt vervangen en de aannemer zet de masten en technische installaties neer voor de bovenleiding.

In Stadshagen komt een nieuw station. Om de trein toch in dezelfde tijd op en neer te laten rijden, gaat de snelheid omhoog van 100 naar 140 kilometer per uur.

Zwolle - Enschede

Tussen Zwolle en Wierden staan de bovenleidingmasten inmiddels al een tijdje, maar zijn ze nog niet in gebruik. Bovendien heeft Syntus te maken met een tegenvaller.

Door een foute aanbesteding is er in december niet genoeg plek op station Zwolle voor de extra sneltrein die Syntus in gedachten had richting Enschede. ProRail is naarstig op zoek naar een oplossing, maar de provincie acht de kans 'kleiner dan vijftig procent'.

Als alternatief wordt er nu nagedacht over een sneltrein die tijdelijk slechts tot Raalte rijdt. Maar zeker is dat nog allerminst.

Verbetering

De nieuwe treinen zijn hoe dan ook een verbetering. Maar op termijn droomt de provincie van elk kwartier een trein tussen Zwolle en Enschede. Maar daarvoor zijn wel extra stukken dubbelspoor nodig bij onder meer Heino en Nijverdal.