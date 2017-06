Studente verbijsterd over ongelukkige misser van Rabobank Kampen

,,Ik kon mijn ogen niet geloven, ik werd er ook wat emotioneel van", zegt Windesheim-studente Nathalie Qiu (21). Negen jaar geleden opende haar vader een rekening bij de Rabobank in Kampen voor zijn dochter - ze stond er zelf naast voor de balie. Pas deze week zag ze wat de medewerker van de bank had opgeschreven, toen ze bij een wijziging van een rekening haar gegevens kon toetsen.

Quote Een zeer ongelukkige misser, zeer kwalijk, de klant heeft helemaal gelijk Tetske Alserink ,,Lekening geopend met dochteL'', stond er. En al die jaren had dat dus zo in haar dossier gecirculeerd. ,,Mijn vader spreekt met een accent", zegt ze. ,,Ik was verbijsterd dat een statig instituut, een bank, een commerciële instelling, zoiets kan doen - zeer ongepast". Ze zette het nog dezelfde middag op Facebook, waar het bericht rondgang als een veenbrand - met veel meelevende reacties uit het hele land. Iemand beredeneerde heel gedienstig dat dit geen tikfout kan zijn geweest. ,,De L en de R zitten op het toetsenbord ver uit elkaar".

Kwetsend

Nathalie: ,,Als je opgroeit en je hebt een Chinees uiterlijk, zijn er altijd wel akkefietjes: sambal bij? - zeggen ze dan. Of kinderen roepen op straat Honietonkie Shanghai". Maar dit is van een andere orde. ,,Ik heb even getwijfeld om het kenbaar te maken, maar dat heb ik toch gedaan; dit komt echt heel kwetsend over".

De bank schrok zich rot, ook omdat ze de reactie ook nog eens op de site had gezet op een plek waar de Rabobank IJsseldelta om recensies vraagt. De bank verwijderde het bericht en Nathalie werd uitgenodigd door de manager van de bank en de PR-medewerkster, die Tetske Alserink heet. Zij wentelt zich in openbaarheid door het stof: ,,Een zeer ongelukkige misser, zeer kwalijk, de klant heeft helemaal gelijk; dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren".

Impact

De lolbroek van de afdeling spaarrekeningen werkt allang niet meer bij de bank, hij sneuvelde niet in één van de vele reorganisaties in het bankwezen, maar verkoos in de tussentijd zelf een andere baan, zegt Tetske. De Rabobank zal het hem alsnog onder de neus wrijven. ,,We willen hem graag persoonlijk voorhouden wat voor impact dit heeft gehad, zodat ook hij weet wat dat heeft gedaan". Intern zien ze dit als een 'leermoment'.

Nathalie Qiu neemt genoegen met de excuses die de bank heeft gemaakt. ,,Die kwamen oprecht op me over. Ik ben tevreden hoe ze ermee zijn omgegaan in het persoonlijke gesprek". En misschien belangrijker, ze mag het dossier zelf schonen van dit soort discriminerende 'foutjes'.