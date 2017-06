Tbs van moordenaar Ceciel Bot na 27 jaar weer verlengd

Duncan van B. kreeg in 1990 15 jaar cel en tbs opgelegd. Hij was toen nog net geen 20 jaar oud. Hij werd niet alleen veroordeeld voor de verkrachting en moord van de studente aan de Kunstacademie in Kampen in juli 1989, maar ook voor twee brute verkrachtingen in zijn toenmalige woonplaats Hoorn. Na zijn celstraf ging zijn tbs in die nog tot op de dag van vandaag doorloopt.

'Levenslang'

Seksueel sadisme

Volgens de vorige kliniek, waar hij tot een halfjaar terug nog zat, was er geen voortgang meer in de behandeling. Alles bij elkaar waren de risico's bij terugkeer naar de maatschappij te hoog. ,,Zijn kernprobleem is zijn seksueel sadisme'', zei de deskundige. Die diagnose is pas recent gesteld, zei Van B. ,,Ze vinden telkens wel wat nieuws.'' Hij voelt zich aan de kant gezet. Hij ging in 2004 voor het laatst met verlof. Hoewel hij nu niet in de longstay zit, is zijn behandeling nog niet opnieuw opgestart. De officier van justitie bleef bij zijn vooraf gestelde eis om de tbs met twee jaar te verlengen. Zijn raadsman vroeg om verlenging met een jaar. Volgens hem is beter dat de rechters in deze opvallende procedure de vinger wat nader aan de pols houden.