Topschip koggevloot komt niet naar Kampen na zware storm

Hanzedagen Bijna twintig jaar druk met de Kamper Kogge

11 juni Een wrak van een authentieke kogge uit 1340 werd gevonden na de drooglegging van de Flevopolders. In 1994 begon de reconstructie van deze kogge. Het wrak transformeerde zich in vier jaar tijd in de Kamper Kogge: het oudste, nagebouwde, varende schip van Nederland. Ina Hup (67) was erbij en heeft de Kogge zien uitgroeien tot een volwaardig schip die weer op zee kan.