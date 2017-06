Vergeten gaskraan in Kampen alarmeert politie en brandweer

De bewoner is door de politie meegenomen naar het bureau. Ondertussen werd de gaskraan afgesloten en is de woning door de brandweer gelucht. Volgens buren maakt de man vaker een verwarde indruk en verwaarloost hij zijn woning.

Een woordvoerder van de politie kon niet bevestigen of de man moedwillig de gaskraan had opengedraaid en of hij psychische problemen heeft. ,,Daarvoor is hij meegenomen naar het bureau. Daar zullen we met hem praten en als dat nodig is hem overdragen aan hulpverleners".