Verwarring over toost bewoners binnenstad

Dat kan wel kloppen, laat woordvoerster Nicolette Claassen van de gemeente Kampen weten. De brief is voor bewoners van de binnenste ring, tussen IJssel en Burgwal. ,,Omdat zij het evenement direct voor hun deur hebben. Het gebied waar ze wonen is ook nog eens autoluw zodat alles meer impact heeft." Ook de Cellebroedersweg heeft een uitnodiging gehad, omdat daar de streekmarkt zal zijn. Dat er verwarring is ontstaan, snapt Claassen wel. ,,Uit de de brief wordt inderdaad onvoldoende duidelijk dat de uitnodiging alleen bedoeld was voor de binnenste ring." Daarom mag iedereen komen, ongeacht waar hij of zij woont in de binnenstad.