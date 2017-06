Werkzaamheden aan Kamperlijntje verlopen spoedig

In december is het Kamperlijntje nieuwe stijl klaar als Syntus de dienstregeling overneemt van NS. De oude dieseltrein verdwijnt en wordt vervangen door een elektrisch exemplaar. Die gaat 140 kilometer per uur rijden, waardoor de reistijd tussen Kampen en Zwolle 10 minuten blijft, ondanks een extra stop in Stadshagen. De komende maanden pendelen reizigers in bussen tussen Kampen en Zwolle.