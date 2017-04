Wilsum baalt van Code Oranje: Een paasvuur had best gekund

Wilsum baalt van willekeur bij de gevolgen van Code Oranje. De overheid had de wet dit keer niet letterlijk moeten nemen, maar moeten handelen in de geest daarvan. Een paasvuur bij Wilsum had best gekund, stelt dorpsvoorzitter Albert Boeve.

Volledig scherm Een paasvuur. Foto ter illustratie. © Toma Tudor

Wilsum had afgelopen vrijdag het paasvuur willen aansteken, maar kreeg geen toestemming vanwege Code Oranje die voor half Nederland was afgekondigd. Diezelfde dag kregen studenten van de TU Delft wel toestemming voor een raketoefening tussen Oldebroek en 't Harde. "Hemelsbreed ligt het misschien vier kilometer uit elkaar, zegt Boeve. "De raket mag, en eindigt in een mislukking, het paasvuur mag niet terwijl die de uiterwaarden lag. Geen bomen, struiken, helemaal niets in de buurt. Ik snap dat regels nodig zijn, maar in dit geval zeg ik: had gehandeld naar de geest van de wet."

Wilgenhout

Wilsum wil binnenkort in gesprek met de gemeente Kampen hoe het verder moet met het paasvuur. De laatste jaren zijn de regels aangescherpt, merkt Boeve. "Nu moeten we van Rijkswaterstaat zand onder de bult leggen, wat we ook weer moeten afvoeren, samen met de as. Onze bult is schoon, die bestaat voor 95 procent uit wilgenhout." Wilsum zonder paasvuur zal gevolgen hebben voor landschapsonderhoud, voorspelt Boeve. "Dan stoppen we met het knotten van wilgen en is de natuur uiteindelijk de dupe."