Winkelcentrum Hanzewijk Kampen genomineerd voor Jaarprijs

Het nieuwe winkelcentrum is vorig jaar februari geopend, in het verlengde van het oude winkelcentrum dat is opgedoekt. De sociale meerwaarde van het gebied is er flink op vooruit gegaan, stelt de NRW. Het winkelcentrum is 'het nieuwe centrum van een totaal vernieuwde wijk'. Het centrum is volgens de raad goed afgestemd op de winkelmarkt in Kampen, veranderen kan als daar later behoefte aan is. ,,Het is een uitgebalanceerde mix van bekende ketens, met Jumbo, Lidl en Kruidvat en vertrouwde, lokale ondernemers. Retail wordt gecombineerd met woningen zodat het ook na sluitingstijd leuk en levendig blijft."