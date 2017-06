Zelfs sensor krijgt andere plek op het vernieuwde Kamperlijntje

Volledig scherm De werkzaamheden om het Kamperlijntje tussen Kampen en Zwolle te vernieuwen vorderen in rap tempo. Over een afstand van een paar kilometer is de rails geplaatst. © Jaap Selles

Een maand geleden was het Kamperlijntje het domein van de dieseltrein. Als één van de laatsten in noord en oost Nederland, zegt Aldert Baas van ProRail, nadat hij diep in het geheugen groef. Eind augustus is de kortste treinverbinding in Nederland klaar voor de geëlektrificeerde trein, zoals zovelen. Al gaat die pas medio december rijden. Eind augustus keert voor drie maanden eerst de diesel terug.

BAM!

De nieuwe toekomst waar decennia lang over werd gediscussieerd, wordt in amper twaalf weken gerealiseerd. Een flinke klus, weet Henk de Groot van projectuitvoerder BAM. ,,Soms werken we 24 uur per dag. Als het druk is werkt honderd man tegelijk aan het traject." Het ombouwen van het Kamperlijntje is gewoon 'een groot project', stelt De Groot.

Naar elkaar toe

Om die reden wordt ook op meerdere plekken tegelijk gewerkt. Twee hoofdploegen werken vanaf de stations Zwolle en Kampen naar elkaar toe. Nadat het 'bed' voor het spoor met grind, bielzen en rails is gelegd, worden elektriciteitspalen geplaatst. Halverwege bij 's-Heerenbroek 'ontmoeten' zij elkaar. ,,Eigenlijk wordt een nieuwe spoorlijn aangelegd", concludeert Baas. Hij legt uit: ,,Ook de sensoren langs het spoor krijgen een nieuwe plek. Vanaf december rijden de nieuwe treinen 140 kilometer per uur. Omwille van de veiligheid moet de afstand tussen een sensor die de spoorbomen activeert en de overweg groter worden."

Hordes

Op weg naar voltooiing zijn drie belangrijke hordes te nemen. Eentje is gisteren genomen. Op de plek waar in Stadshagen een station wordt gebouwd, is het tunneldek op zijn plek gelegd. Nu wordt begonnen met een nieuwe ontsluitingsweg van de Belvederelaan richting de Hasselterweg en kan bovenop het spoor worden aangelegd. Horde twee is het ophangen van de bovenleiding, wat volgens Baas een 'specialistische' klus is.

Last

Horde drie is een stap waar ook de passagiers van treinen die nog wel rijden last van krijgen. Op station Zwolle wordt de bovenleiding van het Kamperlijntje aangesloten op het netwerk dat er al is. Baas: ,,Waarschijnlijk ligt in een weekend het treinverkeer in Zwolle langdurig stil."

De hele regio zal het weten: de tijd van het Kamperlijntje als klassiek dieseltraject is voorbij. Tussen Zwolle en Kampen wordt een moderne inhaalslag gemaakt.