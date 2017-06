Zullen we ooit weten wie het meisje van Moulin is?

Koggewerf maakt zich klaar voor Hanzedagen

15:39 Een rij afvalcontainers staat in het midden van de parkeerplaats bij de koggewerf, auto's ter bevoorrading rijden af en aan. De bouw van een looproute richting een gelegenheidsponton is in volle gang terwijl militairen van de genie uit Wezep een loopbrug bouwen over het water, richting de Veerweg.