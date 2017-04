Zuster Wilma hoort vier jaar eisen voor moordpoging op echtgenoot

Op verzoek van de rechtbank hebben deskundigen zich gebogen over de effecten van insuline bij het slachtoffer. Zij kwamen in aanvullende rapportages tot de conclusie dat er gelet op de zorgwekkende toestand van de man veel meer moet zijn ingespoten dan Wilma T. toegeeft. Zijn glucosespiegel daalde steeds opnieuw, ook nadat het slachtoffer in het ziekenhuis herhaalde keren flinke doses glucose kreeg toegediend. Daaruit leiden deskundigen af dat er sprake was van een grote insulinebel onder de huid. In andere gevallen zijn volgens hen mensen bij vergelijkbare bloedwaarden overleden. Ook was de kans op blijvende hersenschade aanwezig.