89-jarige man uit Staphorst levenloos aangetroffen in Balkbrug

Brandweer Meppel helpt zwaan met vishaak in bek

10 augustus De brandweer in Meppel heeft donderdagavond geprobeerd een zwaan te vangen met een vishaak in zijn bek. Het arme dier liep met de haak in zijn bek aan de Valeriaan, oplettende passanten alarmeerden de dierenambulance en de brandweer.