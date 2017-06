Bewoner wordt 'teruggepakt' met schutting in Giethoorn

Toen de bewoner van de Meester JJ Hofstraat in de zomer van 2015 terugkeerde van vakantie, zag hij dat zijn buurman een botenhuis had gebouwd. Dat had hij ook aangekondigd, maar niet dat er bovenop een terras zou komen waar vandaan hij vrij zicht heeft op de tuin en woonkamer van de klager. Ook steekt het botenhuis uit over het water.

Vergunning

De bouwende buurman moest later alsnog een vergunning aanvragen en de klager maakte bezwaar. Vervolgens dacht de buurman een oplossing gevonden te hebben: hij besloot een schutting van hoger dan 2 meter te bouwen. Duidelijk een represaille, meent de klager. ,,Vanaf de beschoeiing is deze zelfs hoger dan 3 meter'', zei de klager maandag. Het verzoek om delen van het botenhuis te verwijderen, ligt nog bij de gemeente. Daarover loopt al een andere rechtszaak. In deze zitting ging het primair om de schutting. Volgens de klager maakt zijn buurman misbruik van het recht om een dergelijk hoge schutting te bouwen. ,,Je zet jezelf eerst op een podium en bouwt dan een schutting omdat je ineens last hebt van inkijk door buren'', zei hij over het terras van zijn buurman.

Cultuurhistorische waarden

De klager beroept zich onder meer op cultuurhistorische waarden die in Giethoorn – met een deels van rijkswege beschermd dorpsgezicht – van groot belang zijn. Maar volgens de gemeente valt een schutting niet onder die regelgeving. ,,Dat gaat over gebouwen, niet over een dergelijk bouwwerk'', zei een woordvoerder van de gemeente. De Welstandscommissie oordeelde ook zo. En de gemeente vindt dat deze commissie haar werk heeft gedaan. De klager wil alleen dat de buurman van het laatste deel van de schutting de bovenste vier planken verwijderd. ,,Dan heb ik mijn uitzicht terug.''