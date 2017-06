Defensie graaft na tips 92-jarige naar resten bommenwerper in Ruinerwold

Voortbestaan Havendagen in Vollenhove is onzeker

2 juni Halen de Havendagen in Vollenhove volgend jaar wel hun zilveren jubileum? Dat is de grote vraag aan de vooravond van de 24e editie die vrijdagmiddag van start gaat. Het organiserende bestuur is uitgedund tot drie personen. ,,Het is enorm aanpoten”, zegt Erik Lok, die samen met Wilma van Benthem en Julian Dierkes tekenen voor het evenement, dat dit ook nog eens is uitgebreid met extra activiteiten op de zondag.