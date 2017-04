Voorzitter Teun Boxum neemt afscheid van KopTop

Kamperzeedijk krijgt veertien woningen erbij

5 april Er gloort hoop voor mensen die graag in Kamperzeedijk willen wonen. Met een beetje mazzel begint in 2018 de bouw van veertien woningen. In eerste instantie worden er zes starterswoningen neergezet. In de tweede fase volgen er nog eens zes wooneenheden, die als drie-onder-één-kap worden gebouwd, en twee huizen in de vrije sector.