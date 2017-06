Het ouderwetse gevoel keert terug in Blokzijl

Bijna twintig jaar had Blokzijl een muzikale opening van het vaarseizoen. Met het wegvallen van hoofdsponsor Siebrand kwam daar een einde aan. De vorig jaar opgerichte Stichting Events Blokzijl en acht ondernemers gaan zaterdag de traditie in ere herstellen.

,,Het ouderwetse gevoel moet terugkeren", zegt restauranthouder Alko Tolner, een van de mensen die de schouders (financieel) onder het nieuwe muziekfestival zet. ,,Blokzijl heeft veel te bieden en daar hoort ook een bovenregionaal muziekfestival bij."

Artiesten

En daarom werd hoog ingezet met het aantrekken van de artiesten. Een tegenvaller was, enkele weken geleden, het afzeggen van zangeres Glennis Grace, die verplichtingen heeft in de Verenigde Staten. ,,Maar er is direct op gereageerd met het vastleggen van twee anders artiesten", zegt Tolner over het slagvaardige stichtingsbestuur, dat wordt gevormd door voorzitter Klaas Steenbeek, secretaris Henk van Benthem en penningmeester Ronald Klarenbeek.

Nieuw in de line up zijn de Engelse zangeres Tina Cousins, die eind vorige eeuw een aantal hits had in ons land, en feestzanger Ronnie Ruysdael, die deel heeft uitgemaakt van De Sjonnies. Verder zijn er optredens van Frans Bauer, Mr. Polska, Ancora en - speciaal voor de jeugd - Giel, Thomas en Stefan van Stuk TV en twee lokale deejays. ,,Het is een programma voor gezinnen. Voor iedere leeftijd is er wel iets."

Havenkolk

De optredens vinden vanaf 17.00 uur plaats op een drijvend podium in de havenkolk, dat met de achterzijde aan de Noorderkade ligt. In verband met het festival wordt de Bierkade afgezet, maar verkeersbewegingen door het stadje blijven mogelijk. Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan de stichting een beroep doen op een grote groep vrijwilligers onder aanvoering van oudgediende Geert de Leeuw.