In Noord-Overijssel overleden de meeste mensen aan hart- en vaatziekten

Binnen het Stentor-gebied zijn in 2016 de meeste mensen overleden aan hart- en vaatziekten in Noord- Overijssel. 28,6 procent van alle overledenen kwam daar om het leven als gevolg van bijvoorbeeld een hartinfarct, beroerte of vernauwde bloedvaten. Dat is 10,2 procent meer dan in 2015.

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van recent bijgewerkte CBS-cijfers. De stijging van het aantal in Noord-Overijssel is opvallend, want in totaal overlijden er steeds minder Nederlanders als gevolg van hart- en vaatziekten. Kwamen in 1996 nog ruim 51 duizend mensen om het leven, vorig jaar waren dit er zo'n 39 duizend. Daarmee daalde het percentage overledenen als gevolg van hart- en vaatziekten in ruim 20 jaar tijd van zo'n 37 procent tot 26 procent.

Flevoland vormt binnen het Stentor-gebied de regio waar de minste mensen overleden als gevolg van hart- en vaatziekten. In 2016 overleed 24,2 procent van de overledenen als gevolg van een hart- of vaatziekte. Dat is 2,2 procent minder dan in 2015.

Toekomst

De Hartstichting concludeerde in 2014 dat de langjarige 'forse daling onder andere komt door de daling van het aantal rokers in de jaren tachtig, het verwijderen van transvetten uit voedingsmiddelen in de jaren negentig en meer aandacht voor een gezondere levensstijl'. Rokers, overmatige drinkers en mensen met obesitas hebben namelijk een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.