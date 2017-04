Jaar cel geëist voor 'moderne slavernij' in aardbeienteelt Overijssel

Zodra er één rotte aardbei in een kistje zat, werd het hele kistje afgekeurd. Het minimale aantal kistjes per dag werd dan ook niet meer gehaald. Het gevolg daarvan was dat ze naar hun salaris, van 5 euro per uur, konden fluiten. Na een nacht in een tentje of in de kantine begon het weer van voren af aan. Dertien uur per dag, zes dagen per week.

Dit was het leven van buitenlandse werknemers die in de periode van 2005 tot 2010 bij een aardbeienteler in de Kop van Overijssel hebben gewerkt. Het OM heeft in hoger beroep twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist tegen de 53-jarige eigenaar van het bedrijf. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan uitbuiting van de buitenlandse arbeiders die destijds bij hem in dienst waren.

Slavernij

Naast het magere uurloon, waren de huisvesting en het sanitair niet goed geregeld. De werknemers sliepen in tenten of in de kantine. Als er niet goed was schoongemaakt, kregen ze een boete. De advocaat-generaal stelt dat er sprake was van 'moderne slavernij, verpakt in een mooi jasje.'

Te mild

De rechtbank veroordeelde de man eerder tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar, voor 'een geraffineerde en goed doordachte manier van frauderen'. Uitbuiting was volgens de rechtbank niet bewezen. Het OM denkt daar anders over en stelde hoger beroep in. De advocaat-generaal vindt dat er wel degelijk sprake is van 'pure uitbuiting', en dat een hogere straf zonder meer op z'n plaats is.