Kop decor van 45e Omloop

De 45e editie van de Omloop van Noord-West Overijssel begint met de koers voor nieuwelingen, die om 10.00 uur starten op het Havenplein in Genemuiden. De junioren beginnen om 14.00 uur aan deze klassieker over 133 kilometer.

Na de start in Genemuiden zetten de junioren koers naar Hasselt, Zwartsluis, Steenwijk richting Wanneperveen en Giethoorn. Via Ossenzijl, Slijkenburg en Kuinre gaat het via Blokzijl, Sint Jansklooster, Vollenhove en Belt-Schutsloot retour tapijtstad, waar de wielrenners omstreeks 17.00 uur de finish passeren.