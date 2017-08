Krachtpatsers in Giethoorn: 'Je zal maar zo'n vrouwtje thuis hebben'

Whilhelmien Koldhof is zo'n kanjer uit het noorden. Deze Sterkste Vrouw van Friesland 2017 loopt 'even' vier en een kwart rondje met 100 kilogram in haar armen, op de parkeerplaats achter de Dominee T.O. Hylkemaweg in Giethoorn. Waarom? Omdat het kán natuurlijk.

,,Dit is een beest hoor'', zegt Wout Zijlstra. ,,Het bestáát niet, ze loopt nog steeds.'' Hij maakt er een heerlijke show van, deze speaker die zelf ook van wanten weet. Wout is één van 's lands beste 'Sterkste Mannen'ooit en oud-wereldkampioen Highland Games. Hij juicht het toe, dat er dit jaar voor 't eerst ook een damesklasse is in Giethoorn.