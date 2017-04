Meer aandacht voor taalvaardigheid jeugd in Kop van Overijssel

25 procent

Structurele aandacht voor taal- en leesbevordering is hard nodig. Maar liefst 25 procent van de basisschoolleerlingen verlaat de school met een taalachterstand van 2,5 jaar. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt verder dat met structureel een kwartier lezen per dag de woordenschat al vermeerdert met 1000 woorden per jaar.

De drie directeuren Elly Fokker (De Samensprong), Ina Klinkenberg (De Rolpaal) en Marc Dooijeweerd (Willem Alexanderschool) zien daarom het belang van het project wel in, ook al is er over het algemeen op school al veel aandacht voor lezen. “Door de samenwerking met de bibliotheek sluiten de boeken die gelezen worden nog meer aan bij de interesse van de leerlingen, dit zal het leesplezier nog meer vergroten”, aldus Elly Fokker.

Vergroten van kansen

Marc Dooijeweerd van Kindcentrum Willem Alexander zegt: “Taal is de sleutel tot groei. Het goed beheersen van de Nederlandse taal, goed kunnen spreken, schrijven en lezen, is van essentieel belang. Het draagt bij aan het vergroten van de kansen in je leven.” Ina Klinkenberg van De Rollepaal zag dat de bibliotheek in Blokzijl een aantal jaren geleden dicht ging. “We merken dat een gevarieerd en vernieuwend aanbod van boeken voor onze kinderen is verminderd. Met dit project halen we een moderne collectie in huis, aangepast aan de leesbehoeften van onze kinderen.”