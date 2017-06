Nostalgie tijdens de Gramsberger Classic TT

,,Dit is pure nostalgie", zegt Aart Ramaker uit Hardenberg als hij zaterdag op het stratencircuit van de Gramberger Classic TT in buurtschap Anerveen voormalig motorcoureur Boet van Dulmen voorbij ziet scheuren. ,,Vroeger gingen wij standaard naar de TT in Assen, dat waren mooie tijden. Jammer dat het tegenwoordig zo'n commercieel gedrocht is geworden. De sjeu is er af. Dan is zo'n evenement prachtig om mee te maken. Hier rijden de echte liefhebbers."