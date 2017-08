Overleven in de wildernis leer je van Crocodile Dundee met een paardenstaart

We hoeven geen sprinkhanen te eten of met onze blote handen een glibberige vis te vangen. Dit is de light versie van 'bushcraft': overleven in De Weerribben voor deelnemers tot 14 jaar.

Eetbare plantjes zoeken. Drinkwater opvangen. Hutten bouwen. Vuur maken. Maak je borst maar nat, dit is Crocodile Dundee met een paardenstaart. Mariëlle van der Valk is gepokt en gemazeld in haar dagelijkse biotoop op de Veluwe, maar in de zomervakantie gidst ze liefhebbers door de groene doolhof van moerassen en slootjes, bos en hooiland waardoor Nationaal Park De Weerribben wordt gekenmerkt. Ferme handdruk, rijzige gestalte, gewapend met camouflagekleding en in de stoere heupholster een mes dat ontzag inboezemt.

Quote Veel mensen zijn zó veraf van de natuur komen staan. Mariëlle van der Valk

Doorslaand succes

De survivaltochten door de 'wildernis' in de achtertuin van het Buitencentrum in Ossenzijl zijn een doorslaand succes. Wie mee is geweest, wil wéér. En nog eens. Kolfje naar de hand van Mariëlle die van bushcraft - dat staat trouwens voor bosvaardigheden - haar werk gemaakt heeft. ,,Veel mensen zijn zó veraf van de natuur komen staan.''

Wat dat betreft zou dit verplichte kost op basisscholen moeten zijn. Leerzaam en hartstikke leuk. De jonge bosavonturiers krijgen een rugzak mee met water, meetlatje (,,voor de grootte van diersporen''), regenjas, EHBO-set én een notitieblokje. Huisregels vooraf: 'We maken niks stuk en laten zo min mogelijk sporen achter. Dus opruimen wat je gebruikt'. Ja, dat geldt óók voor brandnetelstengels op het pad. Vezels voor touw. Mariëlle laat de kinderen voelen dat de netel niet op je huid hoeft te branden als je de blaadjes maar niet tegen de haren instrijkt. Toch geprikt? Dan groeit een polletje hondsdraf altijd wel in de buurt, ,,kneus het, wrijf over de plek en dat werkt ontsmettend''. Smalle weegbree, ook zo'n natuurlijke pleister. ,,Handig hè, die natuur?''