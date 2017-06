Pipo de Clown en Mammaloe op avontuur in De Wieden

Herman van Veen komt wel naar Kampen en Steenwijk

8 juni De directeuren van de theaters Stadsgehoorzaal in Kampen en De Meenthe in Steenwijk halen opgelucht adem. Herman van Veen komt volgende week gewoon optreden. De zanger brak eind mei zijn pols, toen hij tijdens een voorstelling in theater vanBeresteyn in Veendam op het podium over een krukje struikelde en ten val kwam.