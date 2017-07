Van Vollenhoven opent monumentendag in Havelte

video Muziekkorps uit Wezep pakt gouden medailles op Wereld Muziek Concours

15 juli Voor de regionale muziekkorpsen is de kop er af in Kerkrade. In het tweede van de vier wedstrijdenweekeinden kwamen er vier in actie tijdens de show- en marswedstrijden. De resultaten in het nog maar matig bezette Parkstad Limburg Stadion waren wisselend. Bij de Van Limburg Stirumband uit Wezep was er grote blijdschap was over het winnen van twee gouden medailles.