Voor liesbreukoperatie naar Isala Diaconessenhuis

MEPPEL - Wie een liesbreukoperatie moet ondergaan, zet voortaan koers naar het nieuwe Liesbreukcentrum in Isala Diaconessenhuis in Meppel. Door de liesbreukzorg te concentreren in Meppel zijn lange wachtlijsten grotendeels verleden tijd en patiënten verzekerd van de best mogelijk zorg, aldus Isala-woordvoerder Dorien Breukelman.