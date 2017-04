Actie voor Lucas'camper levert al dik 5000 euro op

De camper was WA-verzekerd, brandstichting wordt niet vergoed. Hollander krijgt dus geen cent van de verzekering. Via doneeractie.nl is een actie gestart om Lucas aan een nieuwe camper te helpen. Of in ieder geval een heel eind in de goede richting. Op de website kunnen particulieren of bedrijven een donatie doen voor de camper van Hollander. Het bedrag is de vijfduizend al gepasseerd en de actie loopt nog twaalf dagen.