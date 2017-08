Applaus voor piloot Catalina: 'Zoals toeristen dat doen op weg naar de costa Brava'

Volledig scherm © GinoPress B.V.

"Na het geschud barstte het klappen los. Een eerbewijs, zo ongeveer als toeristen dat doen op weg naar de costa Brava", aldus een van de passagiers. Van paniek was volgens hem geen sprake. "Er zaten twee ervaren vliegers op de bok, het is een enorm stevig toestel en ze hebben ons de procedures heel goed uitgelegd." Die ervaren vliegers waren gezagvoerder Arjan Dros (71) en zijn co-piloot Dick Nederlof.

Neus omhoog

Dros moest gisteren zijn toestel met ingeklapt neuswiel aan de grond zetten. "Ik was heel rustig omdat ik de zaak goed onder controle had", aldus de gezagvoerder, die zelf tien jaar voor de marine vloog en daarna een lange carrière in de burgerluchtvaart had. "Je wordt compleet in beslag genomen door damage control. Praktisch nadenken over de opties, passagiers geruststellen en proberen het toestel met zo min mogelijk schade aan de grond te zetten."

Tijdens de landing hield Dros de neus van het toestel zo lang mogelijk omhoog. Pas op het laatste moment raakte die de grond, waarna ze nog een eindje over de grond schuurde. "Gelukkig is de kiel vrij stevig. Het toestel is een klein beetje geschuurd aan de onderkant."

Gezagvoerder Arjan Dros (71) heeft goede hoop dat het toestel over een week of drie weer kan vliegen. "Iedereen zegt dat we dat voor elkaar krijgen. Dat is net op tijd om op 15 september op marinevliegkamp De Kooij aanwezig te kunnen zijn bij een viering in het kader van 100 jaar Marineluchtvaartdienst."

Tweede tegenvaller