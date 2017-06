Atleten met een beperking bij NSGK RaceRunning Cup

Dankzij de RaceRunner (een soort driewielloopfiets) is lopen en rennen alsnog mogelijk. In Lelystad konden kinderen en volwassenen 's ochtends tijdens een clinic kennis maken met de RaceRunner. De sport is zo 'booming' dat er ook Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd worden. Vanmiddag is in Lelystad het tweede landelijk kampioenschap om de NSGK Race Running Cup op de afstanden 100, 200, 400 en 800 meter. Pepijn Scheepers (14) uit Lelystad verdedigt zijn all-round titel.