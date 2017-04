De Lelystadse Boer gaat leveren aan horeca in Lelystad

De zestig boeren die zich verenigd hebben in De Lelystadse Boer gaan samen verse producten leveren aan horecabedrijven in Lelystad.

Het gaat om een pilot van een maand, waarbij de boeren en de horecaondernemers aan elkaar kunnen wennen.

In deze testfase, die eind maart start, zullen onder andere de restaurants Flantuas en Hajé hun eten bereiden met vers en gezond voedsel uit ‘de groentetuin van Europa’, zoals aardappelen, uien, appels, peren, rundvlees, kippenvlees en eieren.

''In ons gebied is nog veel meer mogelijk, denk aan kruiden, kaas, brood en andere groentes. Maar we gaan stap voor stap ontdekken hoe het gaat'', zegt Karin Perdaems, één van de initiatiefneemsters uit het gebied.

Afstand

Belangrijkste motivatie voor de boeren is om de afstand tussen consument en producent te verkleinen. ''Ik vind het zelf ontzettend leuk om in contact te zijn met de mensen, om te zien dat ze blij zijn met je producten. Dat geeft voldoening van ons werk. Dat is heel anders dan wanneer het anoniem weggaat in de grote bulk en via een supermarkt bij mensen terecht komt.''

Verschillende horeca-ondernemers uit Lelystad hebben positief gereageerd op het aanbod van De Lelystadse Boer. Thierry de Jager van de restaurants van Hajé is er één van. ''Ik steun liever de lokale economie en werk liever met mensen uit de buurt dan met organisaties veraf. Dat is niet alleen goed, maar ook erg leuk. We hebben al vaker geprobeerd samen te werken met boeren uit onze buurt, maar altijd was de logistiek het probleem. Je moet het hele jaar dagverse producten kunnen leveren. De Lelystadse Boer als collectief kan een eenvoudiger tot een totaalaanbod komen.”

Lelystad Airport

De Lelystadse Boer is een initiatief dat in 2016 ontstaan is door de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport. Het gaat om zestig agrarische bedrijven, ongeveer in een straal van 2,5 kilometer rondom het vliegveld. Deze mensen, die de meeste overlast van het vliegveld zullen ondervinden, hebben als missie dat ‘het goed boeren blijft’ in het gebied en zich voorgenomen om samen vooral in kansen te denken.