Minste werklozen op Urk, de meeste in Lelystad

Minder treinen door wisselstoring traject Zwolle, Lelystad en Amersfoort

24 april In verband met een wisselstoring rijden er maandagochtend minder trainen tussen Zwolle en Amersfoort. Ook tussen Zwolle en Dronten rijden er geen sprinters. De verwachting is dat de storing rond 12.00 uur verholpen is.