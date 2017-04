Echtpaar Breevoort 60 jaar getrouwd

Dinie is geboren in Amersfoort, Roel in Leeuwarden. Het stel ontmoette elkaar 65 jaar geleden op een mooie dag in december op de Kelders in Leeuwarden. Roel was werkzaam bij defensie en Dinie werkte in de brood & banketbakkerswinkel van haar ouders. Hun eerste huisje, een bovenverdieping in Den Dolder, kregen zij in 1957. In datzelfde jaar stapten Roel en Dinie in het huwelijksbootje. Roel was toen inmiddels overgeplaatst naar de vliegbasis in Soesterberg.